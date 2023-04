Controlli in Costiera nelle festività pasquali: oltre cento i verbali

Durante il fine settimana di festività della Pasqua, sono stati effettuati specifici controlli sulla circolazione stradale in Costiera Amalfitana da parte dei Carabinieri della Compagnia di Amalfi e degli agenti delle Polizie Locali dei Comuni di Amalfi, Maiori, Minori, Positano e Praiano.

L’obiettivo principale dei controlli era verificare il rispetto dell’ordinanza n.340/2019 emessa dall’ANAS, entrata in vigore la settimana precedente, che impone la regolamentazione dell’afflusso delle autovetture in Costiera Amalfitana tramite il sistema delle “targhe alterne”.

Centinaia di autovetture controllate e sanzioni comminate

Durante i numerosi posti di controllo effettuati, sia in modo autonomo che congiunto, sono state controllate centinaia di autovetture e motocicli.

Complessivamente, sono state comminate 102 sanzioni per violazioni amministrative nei confronti di utenti della strada risultati non in regola poiché giunti nelle varie località della Divina senza rispettare la normativa in vigore.

Norme per il traffico in Costiera Amalfitana

L’ordinanza n.340/2019 emessa dall’ANAS impone alle autovetture di rispettare il sistema delle “targhe alterne” per regolare l’afflusso delle autovetture in Costiera Amalfitana. Questa misura ha l’obiettivo di prevenire il traffico eccessivo, soprattutto in periodi di alta stagione turistica, e di migliorare la fluidità del traffico. L’obiettivo principale di questa misura è di garantire la sicurezza stradale e di proteggere l’ambiente in una delle zone più belle e delicate d’Italia.