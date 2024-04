Controesodo, code e rallentamenti: traffico su Cilentana e SS18

Con la fine delle festività di Pasqua, immancabili sono anche i disagi che si registrano in particolare sulle strade del Cilento. In tanti in queste ore stanno lasciando il territorio dopo aver trascorso qualche giorno di relax tra mare e montagna.

I disagi

Problemi si registrano alla circolazione a partire dalla Cilentana e sulla SS 18. Nel primo caso criticità si segnalano a partire dallo svincolo Agropoli Sud; qui, infatti, iniziano i rallentamenti che in alcuni casi si trasformano in un vero proprio blocco della circolazione. Una situazione che caratterizza l’intero percorso fino allo svincolo Autostradale di Battipaglia.

Una condizione, questa, che chi frequenti il Cilento, tra vacanziere e residenti, conosce bene e per la quale da tempo si chiedono soluzioni benché proprio di recente esponenti del governo abbiano escluso la necessità di una rete viaria alternativa.

Ma questa non è l’unica strada trafficata: qualche disagio si segnala anche lungo la Via del Mare, in particolare tra Santa Maria Di Castellabate ed Agropoli.

La situazione potrebbe aggravarsi nel corso delle prossime ore.

I controlli

Le forze dell’ordine hanno incrementato i controlli sul territorio chiamato al suo primo test di accoglienza di grandi flussi turistici.