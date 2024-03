Bretella Agropoli – Eboli: «non è una priorità»

Sulla bretella Agropoli – Eboli confermate le perplessità del Governo. L’opera non è una priorità e non verrà realizzata, almeno in tempi brevi. Lo aveva già anticipato il consigliere regionale Luca Cascone, sottolineando che nonostante la progettazione dell’opera fosse già finanziata mancasse la volontà da parte dei rappresentanti politici nazionali di sbloccare l’iter.

No alla bretella, la conferma del Sottosegretario Ferrante

A confermarlo ora è stato anche il sottosegretario presso il Ministero dei Trasporti, Tullio Ferrante, in occasione della riapertura del viadotto Acquarulo sulla Cilentana.

«L’opera non è stata mai inserita nei contratti di programma Mit – Anas se non nell’ambito della progettazione. È un’opera che non è stata mai cantierabile e riteniamo che non sia una priorità in questa fase storica. Oggi la priorità del Mit è potenziare la viabilità esistente. Investire su un’opera da un milione di euro potrebbe essere controproducente». Così Ferrante.

L’iter

Per la bretella, fortemente voluta dal presidente della Provincia, Franco Alfieri, nei mesi scorsi si è concluso il dibattito pubblico.

La sua realizzazione avrebbe dovuto garantire collegamenti più veloci da e per il Cilento permettendo di raggiungere rapidamente l’autostrada nei pressi di Eboli ed evitando il transito sulla SS18, un’arteria congestionata soprattutto d’estate e nei weekend.