La bretella Agropoli – Eboli non s’ha da fare…, o almeno non potranno essere la Provincia di Salerno e la Regione Campania a guida centro – sinistra ad intestarsene i meriti. È quanto riferisce Luca Cascone, consigliere regionale e presidente della commissione permanente Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici.

Ostacolo centro-destra

In un incontro tenutosi nei giorni scorsi a Vallo della Lucania con i sindaci del Cilento, promosso proprio per parlare di viabilità Cascone ha parlato di ostruzionismo da parte del Governo.

«La bretella Eboli – Agropoli è un’opera a cui la Regione Campania ha dato la priorità. È stata finanziata per 400milioni di euro, c’è già il progetto ed è stato fatto il dibattito pubblico. Ma il Governo di centro – destra non vuole farci fare questa strada. Il ministro Fitto ce la nega», accusa il consigliere regionale.

Le polemiche del centro-destra

In effetti proprio all’indomani dell’annuncio della conclusione della fase progettuale dal centro – destra si elevarono polemiche sulla bretella. In particolare il viceministro Edmondo Cirielli contestò l’opera mettendone in dubbio l’importanza e sottolineando la necessità di puntare su altre infrastrutture come ad esempio la strada del Parco, capace di collegare i comuni del Cilento interno con l’autostrada da un lato e Vallo della Lucania dall’altro.

In realtà le dichiarazioni degli esponenti salernitani del centro-destra sulla bretella crearono non poche, anche tra gli stessi simpatizzanti di Fratelli d’Italia considerata l’importanza dell’opera.