Confesercenti Vallo di Diano: si riparte con tante nuove opportunità

Si riparte con tante nuove opportunità per questo mese di settembre presso lo Sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede a Sala Consilina, in via San Sebastiano.

La novità è rappresentata dalla conciliazione del lavoro sia in costanza che in chiusura di rapporto di lavoro.

Importanti opportunità dal “Bando investimenti sostenibili 4.0“, per un minimo di 750mila euro ad un max di 5 milioni di euro, e dal “Bando imprese borghi” destinati a piccoli borghi come Atena Lucana, fino al 100% a fondo perduto, per un max di 70 mila euro, che ha preso il via lo scorso 8 giugno.

Le opportunità

C’è poi l’opportunità per le aziende offerta da NEET23, incentivi ulteriori per assunzioni con apprendistato e indeterminato. Inoltre, tutti i servizi di Confesercenti in convenzione con la CAMERA di COMMERCIO: visure, certificati, firme digitali, carte tachigrafiche, atti e bilanci, spid.

Presso lo Sportello Confesercenti Vallo di Diano è inoltre possibile la Registrazione marchi, per la protezione della Proprietà Intellettuale.

Gli altri servizi

Tra gli altri importanti servizi ci sono: il progetto Buymore.it, il marketplace dei commercianti della provincia di Salerno: la nuova piattaforma digitale cofinanziata dalla Camera di Commercio di Salerno e promossa dalla Confesercenti provinciale di Salerno, ma anche i tirocini con costo indiretto del lavoro a zero, il credito di imposta macchine Mezzogiorno (rinnovato in legge di bilancio 2023), la formazione e agevolazioni apprendistato anche per percettori di Naspi, la finanza agevolata con focus sui Pnrr, Resto al Sud, privacy, rating di legalità (fondamentale per i bandi pubblici) e compliance.

Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.