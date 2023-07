Comune del Cilento punta alla demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico

Il Comune di Sant’Angelo a Fasanella, guidato dal sindaco Gaspare Salamone, ha aderito all’Avviso pubblico della Regione Campania per la formazione del parco progetti regionale di edilizia scolastica denominato “Scuola viva in cantiere. L’Ente cilentano candiderà a finanziamento il progetto relativo all’intervento di “Demolizione e ricostruzione in situ scuola secondaria di primo grado “Padre Francesco D’Urso” dell’importo di € 1.945.000,00.

Gli obiettivi

L’Avviso, rivolto ai Comuni della Campania, si pone come obiettivo la messa a norma degli edifici scolastici esistenti sul territorio regionale, mediante l’attuazione di interventi integrati riguardanti le componenti edilizie, strutturali ed impiantistiche, finalizzati all’incremento della performance degli edifici e al perseguimento della loro agibilità con conseguente mitigazione dei rischi connessi all’uso e riduzione dei consumi e di emissione di C02.

La delibera regionale stabilisce che Scuola Viva in cantiere è costituito da candidature relative ad edifici pubblici, censiti nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES) destinati a scuole dell’infanzia e poli dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di I grado, istituti comprensivi, scuole secondarie di Il grado, mense, palestre nonché asili nido che prevedano: demolizione e ricostruzione, laddove necessario, anche fuori sito; interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti; .interventi di riqualificazione degli edifici esistenti; .interventi di nuova costruzione e/o di riqualificazione di aree sportive all’aperto che insistono nell’area di pertinenza scolastica.

Il progetto

Il Comune ha ritenuto opportuno e necessario partecipare all’avviso pubblico con un progetto che punta alla demolizione e ricostruzione in situ della scuola secondaria di primo grado “Padre Francesco D’Urso”. Si tratta di interventi che vanno modificano gli edifici per renderli più adeguati alle moderne tecnologie anche per fronteggiare ad eventi di calamità come terremoti. Un importante progetto che dà la possibilità di provvedere, attraverso i contributi messi a disposizione, per interventi in modo strategico.