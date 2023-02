Comune cilentano approva progetti per i beneficiari del reddito di cittadinanza

Approvati i progetti utili alla collettività per i percettori del reddito di cittadinanza nel Comune di Roccagloriosa, guidato dal sindaco Giuseppe Balbi.

Ecco le attività che dovranno svolgere i beneficiari

Per alcuni mesi, i cittadini beneficiari del Reddito di Cittadinanza dovranno svolgere attività riguardanti i seguenti ambiti: sociale, culturale, artistico, ambientale, formativo e tutela dei beni comuni. In particolare, i 40 beneficiari, dovranno svolgere attività di manutenzione e interventi per migliorare il decoro urbano e rendere più accoglienti e ospitali gli spazi comuni e le aree verdi; attività di collaborazione con il personale in servizio presso il Comune; attività di supporto alle persone anziane con disabilità, che necessitano di raggiungere i servizi sanitari o l’acquisto di medicinali e di beni essenziali.

“I progetti devono partire dai bisogni della collettività, devono prevedere occasioni di temperamento, tenendo conto delle competenze individuali. Ogni cittadino beneficiario del Reddito di Cittadinanza è tenuto ad adempire a tutti gli obblighi e ad un impegno di almeno otto ore settimanali e fino ad un massimo di 16 ore settimanali, a seguito di un accordo tra le parti” – fanno sapere da Palazzo di Città.

Questo potrebbe essere l’ultimo progetto per chi percepisce in via continuativa il reddito di cittadinanza perché la misura decade a partire da luglio 2023