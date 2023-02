Comune valdianese approva 4 progetti per i percettori del reddito di cittadinanza

Approvati quattro progetti utili alla collettività per i percettori del reddito di cittadinanza. Per alcuni mesi, i cittadini residenti nel comune di Sala Consilina, beneficiari del sostegno al reddito erogato dallo Stato saranno protagonisti dei seguenti progetti: “Manutenzione spazi ed edifici comunali”, “Aiutiamo il nostro Comune”, “Noi custodi dello sport” e infine “Accoglienza uffici pubblici in sicurezza”.

Manutenzione spazi ed edifici comunali

Il progetto di “Manutenzione spazi ed edifici comunali” punta a migliorare il decoro urbano attraverso attività e interventi che rendano più accoglienti e ospitali gli spazi urbani, gli immobili pubblici, gli spazi comuni e le aree verdi. Il supporto ai servizi già presenti andrà a produrre un valore aggiunto per tutta la comunità aumentando la qualità dei servizi stessi e la sensibilizzazione dei cittadini nel rispetto dell’ambiente. I beneficiari di questo progetto sono 20 beneficiari e svolgeranno lavori di piccole manutenzioni.

Aiutiamo il nostro Comune

Questo progetto, attraverso la vicinanza e l’impegno prestato dai 15 beneficiari, che andranno a svolgere attività di supporto al lavoro del personale in servizio, intende favorire l’inclusione sociale del cittadino con difficoltà di inserimento socio-lavorativo e contribuire alla crescita personale, aumentando le potenzialità di integrazione nella comunità, sostenendo le attività degli uffici comunali, così da formare una coscienza civica partecipativa e corresponsabile in direzione dell’efficientamento della pubblica amministrazione.

Noi custodi dello sport

Salvaguardare e garantire compiti di vigilanza, custodia, sorveglianza e pulizia dei locali degli impianti e delle strutture sportive nonché delle attrezzature, arredi e materiali vari in dotazione alle singole strutture e delle superfici oggetto del servizio; controllo degli accessi; disbrigo commissioni esterne; piccole manutenzioni; supporto al personale dell’ufficio sport per attività amministrative, queste sono le attività che dovranno svolgere i 20 beneficiari impiegati in questo progetto.

Accoglienza uffici pubblici in sicurezza

Il progetto “Accoglienza uffici pubblici in sicurezza” ha come obiettivo principale di attuare iniziative di cittadinanza attiva e promozione di senso civico, finalizzate al miglioramento della sicurezza urbana in generale e dell’accesso agli uffici pubblici. I 15 beneficiari dovranno svolgere le seguenti mansioni: controllo e vigilanza dei cittadini all’entrata e all’uscita nelle aree di prossimità degli uffici pubblici, informazione ai cittadini, distribuzione stampati, sportello di ascolto per segnalazioni, registrazione degli accessi tramite annotazione su apposito registro dei nominativi e degli estremi del relativo documento d’identità di tutti i cittadini che accedono agli uffici comunali.

Tutti e quattro i progetti inizieranno il 1 marzo 2023 e dureranno fino al 30 settembre 2023. Questo potrebbe essere l’ultimo progetto per chi percepisce in via continuativa il reddito di cittadinanza perché la misura decade a partire da luglio 2023.