Colpi Salernitana: arrivano Zanoli e Basic

Erano promessi da ore alla compagine granata. Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità dei primi colpi di spessore di Walter Sabatini dopo il ritorno a Salerno. La Salernitana si rinforza sulle fasce e a centrocampo: Toma Basic e Alessandro Zanoli sono già a disposizione di Inzaghi.

Le caratteristiche di Alessandro Zanoli

Zanoli è un terzino di indubbie qualità sia in fase di spinta che di copertura. Ha all’attivo 39 presenze nella massima competizione condite da due marcature, entrambe lo scorso anno quando vestiva la maglia blucerchiata della Sampdoria. Il classe duemila arriva in prestito dal Napoli, per sopperire alla partenza di Mazzocchi, che si è accasato proprio all’ombra del Vesuvio.

Un centrocampista d’esperienza per Inzaghi

L’altro acquisto è quello di Toma Basic. Il centrocampista ha ventisette anni, quindi è nel pieno della carriera, ma ha già esperienza all’estero e nella nostra massima competizione. Le qualità del croato sono sia di interdizione che di impostazione. Manna dal cielo nel centrocampo granata, finora particolarmente deludente. Anche in questo caso Basic arriverà in prestito dalla Lazio. Si tratta di un netto cambio di strategia rispetto alla campagna acquisti estiva, dove i prestito erano banditi.