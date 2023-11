Codacons: «Ai cittadini di Perito e dei Comuni del Cilento va garantito adeguato servizio di fornitura di energia elettrica»

Il Codacons Cilento, su richiesta e segnalazione del sindaco Pietro Apolito del Comune di Perito, scrive alla compagnia E-distribuzione S.p.A. e alle autorità competenti chiedendo chiarimenti e interventi urgenti sul potenziamento del servizio elettrico sul territorio comunale perché sta creando disagi a famiglie e imprese.

Servizio di fornitura elettrica a Perito: i disagi

«Da tempo riceviamo segnalazioni inerenti disservizi per la carenza di una adeguata rete elettrica nel comune di Perito che funziona ad intermittenza creando seri e gravi disagi a cittadini e imprese – afferma il responsabile del Codacons Cilento, Bartolomeo Lanzara – Da alcuni mesi registriamo gravi disagi per i cittadini che, nonostante un pessimo servizio, pagano regolarmente le bollette. Questi disservizi stanno causando gravi disagi, soprattutto, alle persone più esposte e deboli come gli anziani soli, i bambini e gli ammalati. Una situazione di disagio divenuta, nel tempo, ormai insostenibile».

Le richieste

«Per questo abbiamo chiesto alle autorità competenti di intervenire e quali interventi sono stati presi, in merito alle questioni esposte, per venire incontro alla popolazione residente nel comune di Perito – prosegue Lanzara – E’ perché nonostante la gravità e urgenza dei disagi la compagnia elettrica non è intervenuta con adeguati investimenti per migliorare i servizi».