Continua a creare problemi nel territorio del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni la presenza dei cinghiali. Criticità si segnalano per l’agricoltura ma anche per l’incolumità pubblica. Il presidente dell’Ente, Giuseppe Coccorullo, è però certo che il piano regionale varato per contrastare la diffusione degli ungulati sarà fondamentale per superare la problematica.