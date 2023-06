Cilento: tirocini di inclusione sociale nei comuni costieri. Opportunità per 13 persone con disabilità

Il Piano di Zona S/08, con ente capofila Vallo della Lucania, ha presentato la propria manifestazione di interesse, per la realizzazione di parte delle iniziative previste dal progetto denominato “Turismo BalneAbile”. Si tratta di un progetto regionale approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sul “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”.

Il progetto

L’Ambito S/08 individuerà attraverso un bando chiuso nei giorni scorsi, persone con disabilità da impiegare in Tirocinio di inclusine sociale e lavorativa della durata di 4 mesi presso gli info point (uno per ogni comune Comune). Interessati, in particolare, i seguenti Comuni costieri: Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta.

Saranno attivati tirocini sulla base di un progetto personalizzato al fine di favorire nei partecipanti. E non solo: la nascita di nuove competenze ed il rafforzamento della propria autonomia, necessarie per lo sviluppo di un’inclusione attiva e partecipata la mondo del lavoro. Il progetto “Turismo BalneAbile” ha lo scopo di creare un turismo fruibile anche per le persone con disabilità in modo da garantire l’inclusione sociale e l’accesso ai servizi.

Come partecipare

Le domande da compilare, utilizzando gli appositi modelli, indirizzate al Piano di Zona, Ambito S/8, Comune Capofila Vallo della Lucania, sono state presentate entro lo scorso 21 giugno.