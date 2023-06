Centro estivo per minori a Vallo della Lucania: avviso pubblico per l’affidamento del servizio

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, intende organizzare anche quest’anno un centro estivo per minori, per rispondere alle esigenze delle famiglie e dei bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni.

Un servizio che vada in aiuto dei genitori nel periodo estivo

L’obiettivo è quello di offrire un servizio che vada in aiuto ai genitori impegnati in attività lavorative e che possa occupare i minori in attività socializzanti, educative, ricreative, laboratoriali ed esperienziali. Il costo del servizio sarà remunerato, poi, a seguito della relativa assegnazione ed effettiva erogazione, a valere sul contributo assegnato al comune nell’ambito del Fondo previsto dal Dip. per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Coniglio dei Ministri per il finanziamento dei centri estivi 2023.

Pubblicato l’Avviso Pubblico per la gestione del servizio

Il Comune vallese ha avviato la procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse al fine di individuare un organismo o un operatore economico interessato all’affidamento del servizio in questione.

Il servizio avrà la durata di 30 giorni circa, a decorrere dalla data del verbale di consegna del Centro Estivo, presumibilmente dal 26 giugno al 25 luglio del corrente anno, salvo rinvii, sospensioni e/o proroghe. Il servizio dovrà comunque terminare entro e non oltre il 10 agosto e si svolgerà presso il Palazzo della Cultura.

L’attività del Centro Estivo consiste nella programmazione, organizzazione, realizzazione e controllo di attività educative, ludiche e ricreative rivolte a gruppi di minori in base a progetto di gestione elaborato per bambini e ragazzi appartenenti alla fascia di età da 6 a 12 anni. Il soggetto gestore del Centro deve garantire un rapporto numerico tra educatori-animatori e minori di almeno un educatore o animatore ogni quindici minori.

Le modalità di presentazione delle domande

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante presentazione del modello “Allegato 1” unitamente al modello “Allegato 2 – Informativa privacy” all’avviso, consultabile presso il sito istituzionale dell’Ente, tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: aagg.vallodellalucania@legalmail.it entro e non oltre il termine perentorio del 21 GIUGNO 2023 ore 13:00, pena la non ammissione alla procedura.