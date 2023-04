Centro estivo per minori a Castellabate: confermata l’iniziativa anche per il 2023

A Castellabate, a partire dal 1 luglio e fino al 31 agosto 2023, torna l’iniziativa che vede la realizzazione del progetto legato al centro estivo per minori dai 3 ai 10 anni a supporto della famiglie che lavorano nei mesi estivi.

Il centro estivo 2023

Presso i locali della scuola dell’Infanzia nel plesso di Santa Maria di Castellabate, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, il centro estivo 2023 accompagnerà l’estate di tanti bambini. Con attività didattiche e ludico-ricreative, essi, saranno coinvolti in momenti di socializzazione volti ad accrescere la formazione in ambito civico, ambientale e culturale. Il tutto verrà gestito da cinque operatrici/animatrici, con il sostegno dei membri del Servizio Civile, con la divisione dei bambini in gruppi in base ai bisogni delle differenti fasce d’età. Nel corso del progetto, saranno presenti anche diverse uscite didattiche alla scoperta del territorio.

L’obiettivo

Il servizio, garantito dal Comune di Castellabate, è diventato, nel corso degli anni, un’iniziativa fortemente voluta da parte delle famiglie. Con un numero sempre crescente di iscritti, l’intento è quello di concentrare i bisogni di bambini e genitori in un’unica soluzione. Per le famiglie, viene garantita la tutela dei propri figli con un ampio sostegno educativo, mentre per i ragazzi la possibilità di socializzare e crescere anche dal punto di vista individuale.