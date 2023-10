Cilento terra di tradizioni: ecco alcuni Detti e Proverbi utilizzati anche oggi

Il Cilento è una terra ricca di tradizioni e cultura. Oltre alle meravigliose coste e ai paesaggi mozzafiato, è anche famosa per i suoi proverbi e detti popolari, che rappresentano un autentico patrimonio culturale tramandato di generazione in generazione. In questo articolo, esploreremo alcuni dei proverbi e detti cilentani più iconici, che offrono uno sguardo profondo sulla vita e la mentalità di questo affascinante angolo d’Italia.

Ecco i Detti tra i più iconici del Cilento

Ncoppa u’ cuotto l’acqua vudduta

Sopra la scottatura l’acqua bollente – (Le disgrazie non vengono mai sole)

U’ cane mozzeca sembe u’ strazzato

Il cane morde sempre lo straccione – (La sfortuna si accanisce sempre contro i poveri)

Chi sape filà, fila puru cu’ spruocculo

Chi sa filare, fila anche con un bastoncino – (Chi ha delle qualità le dimostra sempre)

Ciuccio pe’ ciuccio, me tengo u’ciuccio mio

Asino per asino, mi tengo il mio asino – (Nei cambiamenti si deve migliorare, altrimenti meglio far restare tutto uguale)

A’ juto a Sessa pe na ciotula!

Sei andato a Sessa Cilento per (comprare) una ciotola – (Hai fatto tanto per così poco)

Tà rato ca zappa ncoppa i pieri!

Ti sei dato la zappa sui piedi – (Sei la causa del tuo male

U’ palummo addò abbusca dà corre!

Il colombo dove viene picchiato là corre – (Si apprezza di più chi ti tratta male)

Me stipo a mela pe quanno me vene sete!

Mi conservo la mela per quando mi viene sete – (Aspetto il momento giusto per vendicarmi)

A’atta pe fà ambressa facette i figli cecati

La gatta per fare in fretta fece i figli ciechi – (Le cose fatte di fretta non vengono bene)

É nu prucchio sajuto mberteca!

E’ un pidocchio salito in pertica! – (E’ una persona di origine umile che si crede importante)

N’ara mangià pane tuosto!

Ne devi mangiare di pane duro – (Devi crescere)

M’aggià allattato!

Mi sono allattato! – (Sono contento come un bambino che ha bevuto il latte!)

Nun te fà cacà ra i mosche!

Non farti defecare dalle mosche! – (Non crederti così importante!)

Chi chiange fotte a chi rere

Chi piange frega a chi ride – (Le persone che si lamentano sempre hanno di più di chi si accontenta di quello che ha)

Senza cà lampi, cà nu trona!

Senza che lampi che non tuona – (E’ inutile quello che stai facendo)

Puro i pulici teneno a tosse!Anche le pulci hanno la tosse! – (Non sei nessuno e credi di essere importante!)

Ciento nienti accerero u’ciuccio

Cento niente uccisero l’asino – (Anche tante piccole privazioni possono causare danni)

U’ sazio nu crere a u’ riuno!

Il sazio non crede al digiuno! – (Per comprendere le cose bisogna viverle)

Cà sotta puro nge chiove!

Anche qua sotto ci piove! – (Il tempo mi darà ragione)

Addo arrivi mitti u’ spruocculo!

Dove arrivi metti un bastoncino – (Puoi sempre completare in un altro momento le cose non finite)

Ma chaindi o scippi?

“Ma pianti o raccogli?” – (“Ma che stai facendo?”)

L’uocchi so peggio re scuppettiate

Il malocchio è peggiore delle fucilate – (L’invidia colpisce più delle fucilate)

Addù viri dà ciechi!

Dove vedi là ti accechi – (Resti sempre dove vedi qualcosa che ti piace)

L’acqua ca camina nun mai puzza

L’acqua che scorre non puzza mai – (Le iniziative sono sempre positive)

I proverbi cilentani, patrimonio dell’umanità

I proverbi e i detti cilentani sono una testimonianza della profonda connessione tra il popolo cilentano e la propria terra. Essi raccontano storie di lavoro, amore, rispetto per la natura e orgoglio per le proprie radici. Questi tesori culturali sono un patrimonio da preservare e tramandare alle future generazioni.