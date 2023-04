Cilento: sindaco rinuncia all’indennità, i fondi risparmiati garantiranno servizi scolastici gratuiti

Sindaco rinuncia all’indennità, le somme risparmiate serviranno per erogare servizi ai cittadini. È questa l’iniziativa del primo cittadino di San Mauro Cilento, Giuseppe Cilento. L’amministratore cilentano con una propria nota ha espresso la volontà di rinunciare alla indennità di carica spettante in qualità di sindaco per devolverla in servizi scolastici al fine di raggiungere la totale gratuità della scuola di base.

La devoluzione dell’indennità per i servizi scolastici

Nello specifico Giuseppe Cilento rinuncerà a tutte le spettanze a partire dal suo insediamento, ovvero dal maggio 2019, e sino al termine del mandato (2024).

In questo modo il comune di San Mauro Cilento potrà garantire i servizi mensa e trasporto scolastico gratuitamente. Azzerate, insomma, le spese per gli studenti che frequentano le scuole del paese.

I precedenti

Quello di Cilento è un bel gesto che segue quello di altri amministratori cilentani. Complici le difficoltà economiche degli enti locali, infatti, anche altri sindaci ed assessori hanno compiuto gesti simili, soprattutto nei piccoli centri dove c’è l’esigenza di garantire alla comunità servizi anche essenziali che spesso mancano per l’assenza di risorse.