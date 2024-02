Chiusura Cilentana, Pellegrino: servono tempi certi

“Ho scritto alla Direzione Generale di ANAS a Roma e alla Struttura territoriale per la Campania,

per conoscere lo stato dei lavori che da tempo stanno riguardando il viadotto ‘Acquarulo’ nel

Comune di Ceraso con l’interdizione del traffico sulla Variante 18 Cilentana e, soprattutto, per

chiedere tempi certi di ultimazione degli stessi”. Lo ha reso noto Tommaso Pellegrino, capogruppo

di Italia Viva in Consiglio regionale della Campania.

I disagi

Si torna a parlare, dunque, dell’emergenza legata alla chiusura della Cilentana tra gli svincoli di Ceraso e Cuccaro Vetere.

Nelle scorse settimane sono partiti i lavori sul viadotto Acquarulo, ma ora il consigliere regionale chiede certezza sui tempi. Notevoli i disagi soprattutto per i pendolari.

Le parole di Pellegrino

“La chiusura dell’asse viario più importante che collega il Bussento, il Basso Cilento costiero e

tutto il comprensorio del Lambro e Mingardo con Vallo della Lucania e, da lì, con le autostrade e i

capoluoghi di provincia e di regione – ha precisato il Consigliere Pellegrino – sta creando enormi

disagi alle comunità del Territorio. La cittadina di Vallo della Lucania, offre ai piccoli comuni delle

Aree Interne servizi fondamentali a cominciare dalle scuole primarie e secondarie di primo e

secondo grado frequentate da migliaia di studenti, il Presidio Ospedaliero San Luca, Dea di Primo

livello, il Tribunale, l’Agenzia delle Entrate e altri servizi pubblici. A tale disagio si aggiunge poi il

grave danno economico che le tante attività commerciali della cittadina vallese subiscono a causa

del drastico ridimensionamento del volume di affari dovuto alla difficoltà di raggiungere Vallo”.

“Ho ritenuto necessario adoperarmi affinché i miei concittadini che sopportano da tempo notevoli disagi

possano avere le opportune e dovute risposte”, ha concluso Pellegrino.