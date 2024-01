Ceraso: novità per la raccolta dei rifiuti: ecco il “mangiaplastica”

Il sindaco di Ceraso, Aniello Crocamo, ha annunciato l’attivazione del “mangiaplastica”,un macchinario per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado di riconoscerle e ridurne il volume per favorirne il riciclo.

Le novità per la raccolta dei rifiuti

Per conferire bisogna seguire le istruzioni stampate sul macchinario. Inoltre, per agevolare e migliorare la raccolta dei rifiuti porta porta, a brevissimo, a ogni famiglia verranno distribuiti gratuitamente: 2 contenitori, di cui un mastello grande di colore verde da 40 lt; un cestino sotto lavello per organico da 10 lt. I contenitori saranno dotati di un sistema che li renderà riconducibili alla singola utenza e i sacchetti da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti.

L’Ente ricorda che:“nel frattempo non è consentito l’utilizzo di sacchetti neri non trasparenti, che dovranno essere sostituiti da sacchi semi-trasparenti al fine di facilitare il riconoscimento della tipologia degli scarti conferiti”.

Cos’è il “mangiaplastica”

Un eco-compattatore è un macchinario per la raccolta differenziata in grado di ridurre il volume di bottiglie di plastica (PET), flaconi di detersivi e lattine di alluminio ,favorendone il riciclo. Rappresentano una tecnologia molto avanzata perché in grado di rendere pulito il materiale smaltito al punto da poter essere riciclato nell’immediato.