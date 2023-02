“Cer-Amica d’Autore”, un’iniziativa per abbellire il territorio attraverso l’arte

Il Rotary E-Club Film&Friends D2101, in collaborazione con il Comune di Vibonati, promuove il primo evento del progetto di rigenerazione urbana “Cer-Amica d’Autore” in occasione del 118° anniversario della Fondazione del Rotary International. L’obiettivo del progetto è quello di abbellire e prendersi cura del territorio attraverso l’azione creativa e vivifica dell’arte.

La cerimonia

Sabato 25 febbraio alle ore 12 si terrà la cerimonia di svelatura della prima opera del progetto, realizzata dall’artista-ceramista Sergio Scognamiglio. L’opera consiste in un’installazione di ceramica murale nel sottopasso ferroviario di via Provinciale lungo la strada per Vibonati. Il progetto mira a trasformare luoghi urbani abbandonati, degradati o semplicemente spogli, in opere d’arte che diano nuova vita alle città.

L’iniziativa del Rotary

Il Rotary E-Club Film&Friends D2101, nato attorno all’esperienza culturale e artistica del Villammare Festival, estende la passione dei suoi soci per la cultura e l’arte ad un contesto più ampio e variegato di impronta territoriale. In futuro, sono previste nuove installazioni e opere anche in altri Comuni, sempre in luoghi urbani che necessitano di rigenerazione.

Gli artisti Mauro Donegà, Emanuele Lione, Rocco Cardinali e Gennaro Ricco collaborano al progetto. L’obiettivo è quello di incidere sul territorio attraverso l’arte e la bellezza, spingendo le persone a osservare, tutelare e custodire la bellezza del proprio ambiente.

Il maestro Sergio Scognamiglio, napoletano di origine ma salernitano di adozione, è stato allievo di Ugo Marano. Grazie alla sua grande esperienza come ceramista di fama internazionale, Scognamiglio ha realizzato un’opera che farà irrompere la natura con i suoi colori nel grigiore dell’infrastruttura urbana.

Il progetto “Cer-Amica d’Autore” è stato realizzato grazie alla collaborazione del prof. Pasquale Persico, la Consac e le ditte Gruppo Adinolfi e Italo Sainato. L’opera di Sergio Scognamiglio è la prima di una serie di installazioni e opere d’arte che trasformeranno luoghi abbandonati in vere e proprie opere d’arte, valorizzando il patrimonio culturale e artistico delle città.