Castellabate, scontro tra moto e apecar: 19enne trasportato all’ospedale

Ancora un incidente sulla Via del Mare, nel tratto di strada che congiunge Ogliastro Marina con San Marco di Castellabate. Il tutto è successo nel pomeriggio di oggi, quando un giovane motociclista, 19enne, ha impattato violentemente contro un’apecar.

La dinamica

Caduto rovinosamente a terra, il conducente del motociclo ha riportato diverse ferite. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi con l’ambulanza GiVi che ha condotto il ragazzo all’Ospedale di Vallo della Lucania.

I soccorsi

Il 19enne ha riportato un forte trauma contusivo, ma non è in pericolo di vita. È rimasto illeso, invece, l’uomo alla guida dell’apecar. Sono ancora in corso gli accertamenti di rito per cercare di definire nel dettaglio la dinamica del sinistro.

I cittadini chiedono maggior sicurezza

Intanto, questo tratto di strada continua a far preoccupare i tanti automobilisti che l’attraverso quotidianamente. Sono ormai diversi e sempre più ripetuti, infatti, gli incidenti che si verificano lungo la stessa arteria stradale.