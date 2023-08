Carnevale di Agropoli, Associazione Il Caro chiede l’assegnazione

Organizzazione del Carnevale di Agropoli, l’associazione Il Carro chiede l’assegnazione del coordinamento e della gestione per l’edizione 2024 dell’evento. La missiva è indirizzata al Comune che lo scorso anno decise di gestire autonomamente l’evento togliendolo a chi storicamente organizzava la kermesse per procedere in autonomia.

Una scelta che non mancò di destare polemiche e dubbi, aprendo il dibattito anche sulla qualità e la riuscita della manifestazione e sulla decisione della giunta.

La nota dell’associazione Il Carro

«L’associazione darà inizio al carnevale almeno 20 giorni prima delle sfilate dei carri allegorici della domenica e del martedì grasso, garantendo sano divertimento», fanno sapere. «Si fa presente che l’associazione Il Carro – prosegue la nota – è in essere da oltre 25 anni all’organizzazione del carnevale agrpolese» aggiungendo che per pianificare e programmare uno degli eventi più attesi dell’inverno agropolese viene richiesto un contributo pari a quello concesso per il Carnevale 2023 e i capannoni per la realizzazione di almeno 7 carri che sfileranno per le vie cittadine.

Il Carnevale di Agropoli

Il Carnevale di Agropoli è giunto alla sua 51^ edizione, per 25 anni è stato organizzato dall’Associazione Il Carro, poi estromessa dalla gestione dell’evento con l’avvento dell’amministrazione Mutalipassi.