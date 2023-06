Capaccio Paestum, positivo il bilancio del primo weekend estivo

Capaccio Paestum si conferma meta appetibile per gli amanti del mare. Le politiche attuate negli ultimi anni hanno consentito alla città dei templi di conquistare con continuità la Bandiera Blu, riconoscimento che certifica proprio l’ottima qualità del mare e dei servizi offerti lungo la costa. E così, quella che in passato non era tra le mete più ricercate della costa a sud di Salerno per gli amanti della balneazione si conferma ora sempre più meta rinomata a discapito anche di altre località vicine.

Positivo il primo weekend estivo

Nel primo weekend estivo in tanti hanno affollato il lungo litorale di Capaccio. Eppure soltanto pochi giorni fa sui social si era scatenata la polemica per il fenomeno dell’acqua verde e della schiuma riproponendo il solito quesito se si trattasse di inquinamento o di un fenomeno naturale. Proprio in questi giorni il Comune anche attivato, come già lo scorso anno, delle procedure mediante bío attivatori per ridurre il fenomeno.

Polemiche a parte i bagnanti non hanno fatto passi indietro non disdegnano di affollare la costa capaccese, con tutte le strutture balneari già aperte e pronte a far registrare il pieno benché il clou della stagione estiva non sia ancora arrivato.

Bene anche l’area archeologica

Ma a beneficiarne non sono soltanto gli imprenditori balneari. Bene anche strutture ricettive e attività di ristorazione.

E per chi non adora il mare, Capaccio a sempre la possibilità di offrire altre attrazioni. Folla anche presso l’area archeologica e il museo di Paestum che si confermano in grossa ascesa.

Insomma il primo weekend estivo può dirsi più che positivo per la città dei templi anche se tutto il Cilento si è confermata meta ambita dei vacanzieri in cerca di un weekend tra mare e relax.