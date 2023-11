Capaccio Paestum pensa già all’estate 2024: svelati i primi ospiti musicali

L’amministrazione comunale di Capaccio Paestum, guidata dal sindaco Franco Alfieri, già pensa all’estate 2024. L’Ente, infatti, sta già lavorando per garantire un’estate indimenticabile nel 2024. Due nomi di grande richiamo si esibiranno sotto le stelle, regalando momenti di pura magia: Calcutta il 28 luglio e Tommaso Paradiso il 21 agosto. L’importanza degli eventi non è solo legata al puro intrattenimento, ma rappresenta una leva fondamentale per il turismo locale. “Gli eventi possono essere una leva per il turismo quando sono in grado di condizionare la scelta del luogo di vacanza per seguire il proprio idolo. Sarà un’estate straordinaria“, queste le parole del sindaco e presidente della Provincia, Alfieri.

Capaccio ospita nomi di grande risonanza

Il 28 luglio, il palco di Capaccio Paestum accoglierà Calcutta, il talentuoso cantautore italiano che ha conquistato il cuore di migliaia di fan con la sua musica avvolgente e le liriche profonde. La sua presenza promette di trasformare la serata in un viaggio emozionale, dove il pubblico potrà lasciarsi trasportare dalle note delle sue canzoni più celebri.

Il clou dell’estate arriverà il 21 agosto con l’esibizione di Tommaso Paradiso è uno dei cantautori più amati e apprezzati del panorama musicale italiano. La sua presenza a Capaccio Paestum rappresenta un’occasione imperdibile per vivere una serata all’insegna della musica di qualità, in uno scenario suggestivo che renderà l’evento ancor più memorabile.

“Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri cittadini e ai turisti un’estate all’insegna della musica e dell’intrattenimento di altissimo livello. Investire in eventi di questo calibro è un passo fondamentale per stimolare l’economia locale e promuovere la bellezza del nostro territorio.” Capaccio Paestum si appresta a diventare, quindi, la destinazione preferita di chi cerca emozioni autentiche sotto il cielo stellato dell’estate 2024.