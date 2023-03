Capaccio Paestum ha aderito alla progettazione del servizio civile nazionale

Nuove opportunità per i giovani del territorio di Capaccio Paestum. Il Comune, guidato dal sindaco Franco Alfieri, ha aderito alla progettazione del servizio civile universale per l’anno 2023. Sono stati presentati quattro progetti al dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale il 31 gennaio 2023.

I progetti: ecco i dettagli

L’amministrazione comunale ha riconfermato le progettualità già implementate nelle scorse annualità, infatti anche quest’anno, saranno impiegati 60 operatori volontari in quattro progetti riguardanti i seguenti settori: assistenza agli anziani e soggetti fragili; assistenza ai minori e ai giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e dello sport.

“Da tempo la nostra amministrazione comunale sostiene una serie di iniziative volte al miglioramento della qualità della vita e dei servizi al cittadino, con particolare riguardo ai giovani e ad un loro coinvolgimento attivo nella comunità locale attraverso iniziative e progetti che ne favoriscano, nel contempo, la crescita personale e professionale” – fanno sapere da Palazzo di Città.

Il servizio civile nazionale: ecco perché è importante

Il Servizio Civile Nazionale è un’esperienza di volontariato che si svolge in Italia ed è gestita dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Il Servizio Civile Nazionale permette ai giovani tra i 18 e i 28 anni di svolgere un’attività di utilità sociale e di sviluppare competenze e abilità personali, formative e professionali. Questo prevede un impegno di 12 mesi a tempo pieno e offre un’indennità mensile di circa 433 euro.

Il Servizio Civile Nazionale è un’opportunità molto importante per i giovani che vogliono impegnarsi in prima persona nel proprio Paese e mettere le proprie competenze a disposizione della comunità.