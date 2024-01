Capaccio Paestum, al Liceo Piranesi incontro per primo soccorso BLS | VIDEO

Al Liceo scientifico Piranesi di Capaccio Scalo, nella sede Scienze umana, si è svolto un incontro formativo di primo soccorso BLS.

L’importante iniziativa è partita dai rappresentanti di istituto in collaborazione con la Società Cooperativa Poseidon Agropoli.

L’obiettivo del corso “B.L.S.” , Basic Life Support, ha come obiettivo l’apprendimento delle manovre per intervenire velocemente ed in modo efficace in soccorso di una persona in arresto cardiaco.

Gli studenti hanno potuto anche esercitarsi grazie all’aiuto degli istruttori qualificati della Poseidon Agropoli di Pasquale Abbruzzese.