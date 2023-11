Cani morti a Gromola, si sospetta avvelenamento

A Gromola, frazione del comune di Capaccio Paestum, sono stati ritrovati, da un abitante del posto, due cani morti a pochi centimetri di distanza l’uno dell’altro. Le presenza delle carcasse degli animali, uno anche di grossa taglia, ritrovati in viale dei Pini, è stata segnalata da Diego Grandino, residente del luogo da sempre attivo per la difesa degli amici a quattro zampe.

Cani morti a Gromola: i sospetti

Subito è stata avvisata l’Asl veterinaria affinché potesse provvedere alla rimozione dei due cani e avviare i rilievi necessari in questi casi.

Diversi i cittadini che hanno manifestato il sospetto che si possa trattare di un avvelenamento volontario da parte di persone che non hanno rispetto degli animali o di persone che, noncuranti dei rischi che possono far correre agli animali, usano in maniera inappropriata veleni e topicidi.

L’allarme dei residenti

“Bisogna fare dei controlli nella zona per capire chi usa i topicidi e gli altri veleni e come li usa” ha affermato un residente.

“Chi di dovere deve attivarsi per far installare più telecamere includendo, nel progetto, le strade secondarie, è l’unico modo per capire cosa realmente accade quando si verificano questi episodi. Non è possibile che puntualmente vengono ritrovati cani avvelenati o anche uccisi da automobilisti che nemmeno si fermano a prestare soccorso. I dispositivi di sicurezza vanno usati anche per proteggere gli animali” ha affermato un altro cittadino lanciando l’ennesimo appello alle istituzioni e alle autorità preposte.