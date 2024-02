Caggiano, in arrivo due aree fitness all’aperto: 11 attrezzature moderne e inclusive  

Il Comune di Caggiano punta alla realizzazione di due aree fitness all’aperto. Si tratta di una presso l’area attigua al campo sportivo “G. Cappelli” e l’altra presso i Cipressi “Suor Lorenza Romagnano”.

Il progetto

Nello specifico le aree saranno dotate di 11 attrezzature moderne e inclusive, una delle quali specifica per diversamente abili, offrendo a tutti i cittadini la possibilità di svolgere attività fisica all’aperto in modo sicuro e gratuito.

Gli interventi sono stati finanziati con i fondi PNRR previsti per l’attuazione del bando “Sport, Inclusione e Coesione” a cui l’ente, nei mesi scorsi, aveva risposto.

Le dichiarazioni

“Un’importante opportunità per la nostra comunità” – commenta l’amministrazione comunale sui social – “L’obiettivo è quello di incentivare la pratica sportiva in tutte le fasce d’età, favorendo il benessere fisico, psichico e sociale dei cittadini. Promuovere uno stile di vita sano e attivo è una priorità per questa amministrazione“.

Le aree fitness

Le aree fitness all’aperto rappresentano un luogo di incontro e di aggregazione, dove prendersi cura del proprio corpo in un contesto piacevole e immerso nella natura. Un’occasione per migliorare la propria salute e socializzare con i propri concittadini.