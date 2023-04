Buon compleanno ad Angelo Alessio, l’ex calciatore di Capaccio Paestum

Angelo Alessio, noto allenatore di calcio ed ex calciatore, compie domani 58 anni! Nato il 29 aprile del 1965 a Capaccio Paestum. Come giocatore, ha esordito con la maglia del Solofra per poi militare con Avellino, Bologna, Bari, Cosenza, Modena e, soprattutto, la Juventus, con cui ha disputato cinque campionati e vinto una Coppa Italia ed una Coppa Uefa. La formazione bianconera è stata quella alla quale è rimasto più legato.

Vice allenatore della Juventus

Successivamente, è diventato vice allenatore della Juventus, ricoprendo il ruolo di secondo di Antonio Conte e seguendolo anche nelle esperienze al Siena, con la Nazionale italiana e al Chelsea. Prima di questa esperienza, Alessio ha allenato le giovanili del Napoli, l’Imolese, la Massese e la Spal.

Nel 2019, Alessio è stato annunciato come il nuovo allenatore della squadra scozzese del Kilmarnock, con cui ha firmato un contratto triennale il 16 giugno. Purtroppo, il suo soggiorno in Scozia è stato di breve durata, in quanto è stato esonerato il 17 dicembre, dopo aver registrato un bilancio di 6 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte in 18 partite.

Alessio sempre legato alla sua città natale, Capaccio Paestum

Nonostante la sua carriera lo abbia portato in varie parti d’Italia e all’estero, Alessio è rimasto sempre legato a Capaccio Paestum, sua città natale, dove spesso fa ritorno. Lì, è molto stimato sia come persona che come professionista del calcio, essendo stato uno dei pochi calciatori della città a raggiungere traguardi così importanti nella sua carriera. Oltre ad essere un allenatore molto preparato, Alessio è anche una persona umile e apprezzata dagli appassionati di calcio, che lo stimano per la sua grande esperienza e la sua passione per il gioco.