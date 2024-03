Boom di turisti in Campania a Pasqua: 266mila presenze. In Cilento posti letto occupati al 75%

Pasqua da record per la Campania: la regione si prepara ad accogliere 266mila turisti, con un giro d’affari stimato di 92 milioni di euro. Le strutture ricettive sono al completo, con una percentuale di riempimento dell’89%.

I dati della Regione

Napoli, in particolare, sarà presa d’assalto da 174mila turisti, per un fatturato di 62,9 milioni di euro. La spesa media per il pernottamento è di 60 euro a notte per persona.

La provincia di Salerno avrà un tasso di occupazione dei posti letto del 70%, il 75% in alcune aree del territorio, in particolare Paestum. Bene la Costiera Amalfitana.

Soddisfatto Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania: “Campania ancora protagonista del turismo a Pasqua 2024. La nostra regione si conferma tra le prime in Italia per il riempimento delle strutture alberghiere ed extra alberghiere”.

Ma c’è ancora da fare: “Dobbiamo migliorare il decoro urbano, i trasporti e la sicurezza”, sottolinea Schiavo. “Bisogna creare le condizioni affinché i turisti restino per più notti”.

La provenienza dei turisti

Un flusso importante di turisti arriva dall’estero: +2,3% di visitatori da altri paesi, con francesi, spagnoli, tedeschi e statunitensi in testa.