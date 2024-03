Cilento escluso dalla campagna turistica “Campania Divina”: scoppia la polemica

Il Cilento in secondo piano rispetto ad altre zone della Regione. Il Sannio escluso. È polemica contro la campagna di promozione turistica “Campania Divina”. Nel video promozionale con Alessandro Gassmann, infatti, le priorità sembrano altre.

Il video promozionale

Basta dare un rapido sguardo ai commenti pubblicati sotto al video, postato dal presidente Vincenzo De Luca sul suo profilo Facebook, per accorgersi che i cittadini campani, almeno quelli dell’area a sud di Salerno, non hanno apprezzato la scarsa attenzione verso il territorio.

Nello spot si vedono soltanto un brevissimo frame dei Templi di Paestum, Pollica e l’interno della Certosa di Padula.

Le polemiche

“Il presidente De Luca pensa che la Regione sia composta solo dalla provincia di Napoli e Salerno”, dice qualcuno.

“Questa totale mancanza di considerazione si evidenzia non solo sul piano sanitario o infrastrutturale, ma emerge anche in un contesto di promozione turistica, come nel caso del video, un’omissione molto grave”, aggiungono dalla politica locale.

La replica

Alle proteste arrivano però le repliche. “La campagna Campania Divina prevede più video promozionali, ma è bastata l’uscita del primo per far scattare la feroce aggressione. Sarebbe bastato informarsi, chiedere delucidazioni”.