Blitz ad un all you can eat del Golfo di Policastro, sequestrati 140 chili di pesce

Sospesa l’attività di ristorazione fino al completo ripristino delle condizioni igienico sanitarie per un locale etnico del Golfo di Policastro.

É questo il provvedimento adottato pochi giorni fa a seguito dell’attività di verifica condotta in stretta sinergia tra un team di medici veterinari e tecnici della prevenzione dell’Asl Salerno – Dipartimento di prevenzione – unità operativa veterinaria di Villammare ed il personale militare dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, i quali hanno constatato numerose gravi deficienze.

Le sanzioni

Sono tre inoltre le sanzioni amministrative elevate per le irregolarità riscontrate oltre al fermo sanitario di un quantitativo di circa 140kg di prodotto alimentare misto del quale i titolari non sono riusciti a dimostrare la provenienza.

L’ attività rientra nella più ampia pianificazione coordinata dal Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittina di Napoli che si avvale del prezioso contributo del personale sanitario per gli aspetti di loro stretta competenza.

I precedenti

Nei mesi scorsi gli uomini della Guardia Costiera di Palinuro hanno eseguito altre importanti operazioni. In particolare durante il periodo natalizio vennero sequestrati ben 230 chili di pesce in attività del Golfo di Policastro. Anche in quel caso le attività furono poste in essere dai militari guidati dal tenente di vascello Amalia Mugavero.