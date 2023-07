Bill de Blasio a Sacco: grande accoglienza per l’ex sindaco di New York

Bill de Blasio, sindaco di New York dal 2014 al 2021, è stato accolto con grande affetto dalla comunità di Sacco dove si è recato in visita questa mattina, 15 luglio. Ad attenderlo anche numerosi sindaci e i rappresentanti delle istituzioni locali. Il sindaco Franco Latempa, entusiasta della visita, ha organizzato la cerimonia di accoglienza presso la casa comunale e ha espresso parole di profonda gratitudine per De Blasio e vicinanza ai tanti sacchesi nel mondo.

Il legame tra De Blasio e Sacco

Il barbiere di De Blasio, Mario Macchiarulo, è originario proprio di Sacco ed è stato lui a parlare per primo al sindaco della città che non dorme mai, della sua meravigliosa terra del Cilento, terra su cui l’ex sindaco ha espresso parole meravigliose.