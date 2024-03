Aumento sigarette: il prezzo sale fino a 20 centesimi

Da mercoledì 20 marzo 2024 il prezzo delle sigarette in Italia è aumentato. L'incremento, previsto dalla Legge di Bilancio 2024, varia a seconda del marchio e del tipo di sigaretta, ma può arrivare fino a 20 centesimi a pacchetto.

Quali pacchetti costano di più?

L'aumento maggiore riguarda i marchi più venduti, come Marlboro, Chesterfield e Lucky Strike. Questi pacchetti costano ora circa 5,70 euro, contro i 5,50 euro precedenti. Un aumento di 20 centesimi.

Altri marchi, come Camel e Winston, hanno avuto un aumento di 10 centesimi, mentre i pacchetti di sigarette low cost, come Pueblo e Golden Virginia, sono aumentati di 5 centesimi.

Quanto ci guadagna lo Stato?

L'aumento delle accise sulle sigarette dovrebbe portare nelle casse dello Stato un gettito di circa 600 milioni di euro in più all'anno.

Consigli utili per risparmiare

Per risparmiare sul costo delle sigarette, si possono seguire alcuni consigli:

Passare a un marchio low cost

Acquistare le sigarette online

Smettere di fumare

Smettere di fumare è la scelta migliore per la salute e per il portafoglio. Esistono diverse risorse per aiutare le persone a smettere di fumare, tra cui:

Il Telefono Verde del Ministero della Salute : 800 554 088

: 800 554 088 I centri antifumo presenti in tutte le ASL

presenti in tutte le ASL Le associazioni di volontariato che si occupano del tabagismo

Smettere di fumare non è facile, ma è possibile. Con un po' di impegno e di aiuto, si può superare la dipendenza dal tabacco e migliorare la propria salute.