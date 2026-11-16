“Anteprima News” 16 novembre 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia. Questo programma condotto da Serena Vitolo è il modo perfetto per rimanere aggiornati sulle notizie e gli eventi del territorio, ma anche per conoscere le sue meraviglie, i suoi limiti, le sue menti capaci di eccellere anche oltre i confini locali.
Nella puntata di oggi ospiti: Antonio De Marco, Presidente A.S.D. Parmenidea Ascea, squadra di calcio a 5.
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