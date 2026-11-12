“Anteprima News” 12 novembre 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia. Questo programma condotto da Serena Vitolo è il modo perfetto per rimanere aggiornati sulle notizie e gli eventi del territorio, ma anche per conoscere le sue meraviglie, i suoi limiti, le sue menti capaci di eccellere anche oltre i confini locali.
Nella puntata di oggi, Alfonso Speranza, associazione Carmine e Francesco Speranza e Elide Mucciolo con Margherita Gregorio per Gruppo Civico Agropoli sostenibile.
- “Cilento Quiz Show”: il Cilento protagonista in tv, quarta puntata11 Novembre 2026
- Tg InfoCilento 11 novembre 2026, edizione delle 19.5511 Novembre 2026
- “Detto tra Noi”: il salotto di Antonella&Roberta. Nuova stagione, quarta puntata11 Novembre 2026
- Capodanno Salerno: Rocco Hunt in piazza della Libertà11 Novembre 2026
Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app