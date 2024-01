Altavilla Silentina, dall’8 gennaio gli alunni frequenteranno al capoluogo

L’otto gennaio suonerà la campanella del rientro a scuola anche per i piccoli alunni di Altavilla Silentina che continueranno a frequentare le lezioni nel capoluogo. La conferma ufficiale è arrivata dal sindaco, Francesco Cembalo. Dopo le proteste dei genitori, allarmati dinanzi all’ipotesi di dover mandare gli alunni presso le scuole delle frazioni distanti dal centro a causa dei lavori di demolizione e di ricostruzione che interesseranno la scuola di via San Francesco, si è deciso che sarà il centrale Palazzo Guerra ospiterà la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria mentre l’area denominata “piastra parcheggio” ospiterà la scuola secondaria.

La dichiarazione

“In queste ore si stanno ultimando alcune rifiniture, ma le classi sono praticamente pronte. Nessun bambino si muoverà dal capoluogo” ha fatto sapere il primo cittadino che ha già firmato l’ordinanza di rientro a scuola nei nuovi plessi “E’ stato un periodo sicuramente difficile, con alcuni momenti anche di tensione. C’è stata una vivacità di dialogo con le famiglie. Oggi tutto va al suo posto, i lavori in vista dell’abbattimento della scuola San Francesco stanno proseguendo, i bambini hanno trovato una nuova “casa”.

Tra due anni avremo una scuola nuova, sicura, bella, con tanti nuovi servizi innovativi, così come deve essere la scuola del futuro. Mi auguro che questo possa essere un orgoglio per tutti. Un ringraziamento a quanti hanno lavorato in questo periodo, alle ditte, ai dipendenti dell’ufficio tecnico, al dirigente scolastico e a tutto il personale della scuola impegnato nelle attività.

I bambini hanno trovato una nuova casa

Un ringraziamento a chi ha messo a disposizione Palazzo Guerra e a tutti, ai bambini che tornano a scuola nel capoluogo, ai bambini che tornano a scuola a Cerrelli e Borgo Carillia, alla comunità di Altavilla, buon 2024” ha concluso Cembalo.