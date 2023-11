Almanacco del 13 Novembre 2023

Santi del giorno: San Diego di Alcalà (Religioso)

Sant’Omobono di Cremona (Laico)

San Brizio di Tours (Vescovo)

San Dalmazio di Rodez (Vescovo)

San Niccolò I (Papa)

San Quinziano (Vescovo di Rodez e Clermont)

Sant’Agostina (Livia) Pietrantoni (Religiosa)

Etimologia: Diego, nome greco, da “didaktòs”, “istruito, ricco di dottrina”, ebbe larga fortuna in Spagna. Da qui, a partire dal XVII secolo, si diffuse anche nel nostro paese, nel corso della dominazione borbonica.

Proverbio del giorno:

Se in novembre non hai arato, tutto l’anno sarà tribolato.

Aforisma del giorno:

Cerca il tempo adatto per pensare a te e rifletti frequentemente sui benefici che vengono da Dio. Tralascia ogni cosa umanamente attraente; medita argomenti che ti assicurino una compunzione di spirito, piuttosto che un modo qualsiasi di occuparti. (T. da Kempis)

Accadde Oggi:

1940 – Esce al cinema Fantasia: La fervida immaginazione del cartone animato unita alla grande musica di tutti i tempi. Un progetto che Walt Disney concretizzò con il lungometraggio Fantasia, che uscì nelle sale americane nel 1940, presentato in grande stile e accompagnato da pubblicazioni speciali (curate dallo stesso Disney), oggi considerate delle rarità dai collezionisti.

Sei nato oggi? Sei dotato di un’intelligenza vivace, idee brillanti e spirito d’iniziativa: hai dunque tutte le doti per riuscire nella vita e nel lavoro, ma devi imparare ad essere più metodico e ad operare una rigorosa selezione fra i mille progetti che ti si affacciano alla mente. Un partner autorevole e dotato di senso pratico ti sarebbe di grande aiuto.

Celebrità nate in questo giorno:

1955 – Whoopi Goldberg: La sua proverbiale mimica la distingue da tutte le colleghe di Hollywood. Nata a New York come Caryn Elaine Johnson, entra nel mondo del cinema dopo aver fatto i lavori più umili, tra cui la truccatrice per pompe funebri. Il debutto nel 1985 è già un successo: il grande regista Steven Spielberg la scrittura come protagonista per Il colore viola e lei sfodera una performance che vale un Golden Globe e la prima nomination agli Oscar.

1914 – Alberto Lattuada: Letteratura e sensualità è il binomio che ha orientato l’attività di Alberto Lattuada, in particolare quella di regista e sceneggiatore che lo proietta tra le personalità più raffinate ed eclettiche del panorama culturale italiano del Novecento.

1967 – Randi Ingerman: Americana di Philadelphia, in Pennsylvania, la sua carriera di modella ha avuto una definitiva accelerazione dopo lo spot di una famosa marca di vodka nel 1995..

1982 – Anne Hathaway: Americana di New York, è tra i nuovi volti del grande cinema di Hollywood, dove approda recitando nelle pellicole della Disney. Raggiunta la celebrità con Il diavolo veste Prada.

Scomparsi oggi:

1868 – Gioachino Rossini: Massimo genio della lirica di tutti i tempi, il Cigno di Pesaro ebbe chiara fama anche in vita, al punto da trovarsi come biografo un certo Stendhal. Pesarese doc.

1974 – Vittorio De Sica: Nato a Sora (in provincia di Frosinone) e registrato all’anagrafe come Vittorio Domenico Stanislao Gaetano Sorano De Sica, con la carriera di attore, regista e sceneggiatore.

2002 – Juan Alberto Schiaffino: Nato a Montevideo (Uruguay) e qui morto il 13 novembre 2002, è stato un calciatore e allenatore in Uruguay, successivamente naturalizzato italiano (grazie ad un nonno genovese).