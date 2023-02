Alluvione nel Cilento, a distanza di un mese tornano operative le autolinee sul territorio di Sacco e Piaggine

Le abbondanti piogge abbattutesi su tutto il territorio cilentano circa un mese fa hanno causato non pochi disagi ai residenti.

I disagi

Diverse le strade chiuse al transito come alcuni tratti della Strada Provinciale 11, chiusure che, per quasi un mese, hanno fatto sì che i cittadini di Sacco e Piaggine non potessero usufruire di alcune corse del trasporto pubblico nello specifico di quelle dei bus Pecori che collegavano i due comuni a Salerno e al Vallo di Diano e quindi ai comuni di Teggiano, Sala Consilina, Polla e Sant’Arsenio.

I residenti che in questo lasso di tempo hanno avuto bisogno di raggiungere tali luoghi, infatti, sono stati costretti ad arrivare con propri mezzi nel comune di Roscigno da cui sono partite le corse.

Tornano operative le autolinee bus

Finalmente, dopo circa trenta giorni di sacrifici per i residenti, domani, 23 febbraio, le corse delle autolinee Pecori con partenza dal comune di Sacco e dirette a Salerno e nei comuni del Vallo di Diano citati, saranno ripristinate.

La partenza da Sacco è prevista per le ore 6:50 con fermata da Piazza Nicola Monaco. Il bus seguirà lo stesso itinerario e lo stesso orario in vigore prima del 22 gennaio 2023, giorno in cui la partenza da Sacco fu sospesa.