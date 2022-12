L’ex campione Totò Schillaci ad Agropoli a sostegno dei commercianti colpiti dall’alluvione | VIDEO

Totò Schillaci in tour in via Pio X ad Agropoli, una forma simbolica dell’amministrazione comunale agropolese guidata dal primo cittadino Roberto Mutalipassi per essere sempre più vicina agli esercenti che hanno subitodanni per l’alluvione del 19 novembre scorso.

L’ex campione di tante vittorie insieme ad una rappresentanza della maggioranza: il sindaco Mutalipassi, Gennaro Russo e l’assessore Roberto Apicella, ha incontrato alcuni commercianti per un supporto morale.

Nel prossimo futuro saranno tante le iniziative ancora più incisive a sostegno dell’area, così come ha avuto modo di dire lo stesso assessore Apicella

“Abbiamo terminato il nostro tour in via Pio X, insieme a Totò Schillaci, un tour simbolico, durante il quale abbiamo visitato tutte le attività che hanno subito dei danni nella scorsa alluvione delle 19 novembre.

Abbiamo manifestato vicinanza da parte di tutta l’amministrazione. Abbiamo prospettato l’organizzazione di eventi ed iniziative a favore dei titolari e delle attività che purtroppo hanno subito ingenti danni.

Come amministrazione saremo vicini a tutti i commercianti anche grazie alle iniziative che stiamo mettendo in atto soprattutto grazie ai commercianti stessi”.