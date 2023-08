Alla Certosa di San Lorenzo a Padula il “Piano Recital” del pianista Luigi Gargano

L’atteso “Piano Recital” del talentuoso pianista Luigi Ranieri Gargano si terrà sabato 12 agosto alle ore 20:30 presso la Corte della Spezieria della Certosa di San Lorenzo. L’evento è promosso dal Comune di Padula, con il contributo della Regione Campania, nell’ambito del programma “Salotti nel centro storico” Nel suggestivo scenario della Certosa, con il calar del sole a fare da cornice, il giovane pianista stupirà il pubblico con un concerto di musica classica, portando in vita opere di Chopin, Liszt, Debussy e Skrjabin attraverso la sua abilità e sensibilità interpretativa.

Il talento di Luigi Ranieri Gargano

Originario di Sala Consilina e ora radicato a Milano, il Maestro Gargano è un polistrumentista di talento, diplomato con il massimo dei voti e lode presso il Conservatorio di Salerno. La sua versatilità e naturalezza nel muoversi tra generi musicali diversi sono ampiamente riconosciute. L’artista è attualmente impegnato in una tournée con “Candlelight Concerts” di Fever, attraverso la quale ha portato la sua musica in numerosi angoli d’Europa e oltre. Solo nell’ultimo anno, Luigi ha emozionato il pubblico con più di 120 concerti in luoghi emblematici e prestigiosi di tutta Europa, tra cui la Tour Eiffel e il Palais Royal di Parigi, il Palais Coburg di Vienna, il Chateau de Cremat di Nizza e molti altri. La sua abilità e le esecuzioni impeccabili gli hanno regalato standing ovation e apprezzamenti entusiastici dalla critica.

Ingresso gratuito

Il prossimo sabato, nella Certosa di Padula, l’ingresso al concerto sarà gratuito, offrendo a tutti l’opportunità di immergersi nell’arte e nella magia della musica classica cui il Maestro accompagnerà con abili mani e cuore appassionato Grazie alla sua incredibile bravura, l’evento rappresenterà un rinnovato ed emozionante momento di valorizzazione degli spazi della Certosa, in questa estate già ricca di eventi e di occasioni di promozione delle bellezze e dei talenti del territorio.