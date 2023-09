Al via la 33a edizione della “Marcialonga”a Sala Consilina

Organizzata e promossa dal circolo sportivo “Club Napoli Sala Consilina”, l’iniziativa vedrà protagonisti oltre 500 partecipanti che passeggeranno tra le vie del centro storico salese.

Si tratta, infatti, di una manifestazione non agonistica che si pone l’obiettivo di promuovere le bellezze storico-artistiche presenti nella parte antica di Sala Consilina.

Gli iscritti potranno ammirare palazzi gentilizi e cappelle storiche che per l’occasione saranno appositamente aperte. È così, lungo il percorso, saranno visitabili le cappelle San Raffaele e San Giuseppe nonché quella Acciari con l’annesso palazzo Acciari.

Una domenica all’insegna della spensieratezza e della socializzazione

“La nostra iniziativa mira a far trascorrere – sottolinea il presidente del Club Napoli Sala Consilina, Bruno Vocca – una domenica all’insegna della spensieratezza e della socializzazione promuovendo, al tempo stesso, anche tutto ciò che propone il nostro centro storico“.

Alla Marcialonga possono iscriversi bambini (da 6 anni in su), ragazzi, famiglie ed anziani. Le adesioni si ricevono fino a pochi minuti dalla partenza di domenica 24 settembre in piazza Umberto I presso l’info point aperto tutti i giorni: mattina (ore 10.0 -12.30) e pomeriggio (17.00 -19.30).

Start alle ore 9.00

Il programma prevede lo start alle ore 9,00 da piazza Umberto I dove è fissato anche il traguardo intorno alle ore 12,00. Nel pomeriggio, invece, tutti i partecipanti si ritroveranno sempre in piazza Umberto I per ricevere tutti, indistintamente, un premio offerto dai numerosi partners che hanno aderito all’iniziativa. Il tracciato, della lunghezza di circa 5 km, è stato appositamente studiato per essere percorso anche dai bambini.

In collaborazione con la Fondazione della Comunità Salernitana saranno raccolti fondi da devolvere al centro diurno e residenziale “Una Speranza” che ospita persone con disabilità.

Insomma, anche quest’anno la Marcialonga propone ai partecipanti una domenica di cultura, promozione turistica, socializzazione e solidarietà.

La manifestazione gode dell’egida, tra gli altri, di CONI, ACSI (Associazione Centri Sportivi Italiani, Fondazione della Comunità Salernitana e dell’Associazione dei Commercianti “Io C’Entro”.