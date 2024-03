Scarso dialogo tra maggioranza e minoranza. Così Raffaele Pesce, consigliere comunale di Agropoli. L'esponente del gruppo Liberi e Forti evidenzia come da parte dei consiglieri di opposizione vi sia grande disponibilità nel votare le proposte condivise, mentre le mozioni della minoranza non vengono mai tenute in considerazione, anche quando trattano temi importanti per la comunità.

Una questione che sarebbe emersa anche nell'ultimo consiglio comunale.