Agropoli, forti piogge: torna la paura in località Moio

Torna la paura per il rischio allagamenti in località Moio di Agropoli. Le forti piogge di questa notte, infatti, hanno tenuto svegli diversi residenti, consci dei pericoli che eventuali temporali prolungati avrebbero potuto determinare. Esattamente un anno fa notevoli furono i danni provocati dal maltempo, che ancora oggi diverse famiglie non hanno superato.

La preoccupazione dei residenti

In questi ultimi giorni diversi sono stati gli appelli al Comune affinché intervenisse per la manutenzione di canali e corsi d’acqua. Opere annunciata nei giorni scorsi dal sindaco Roberto Mutalipassi, ma per i cittadini della frazione agropolese i lavori sono lenti e finora poco proficui tanto che diversi proprietari di abitazioni e terreni hanno deciso di intervenire da sé.

La situazione oggi

Nella notte acqua si è accumulata in diverse zone di località Moio, in particolare in via del Piaggese e via Piano delle Pere.

“Cosa sarebbe potuto accadere se le piogge fossero continuate per tutta la mattina?“. È questa la domanda che si pongono i residenti molti dei quali hanno passato la notte svegli per il timore che potesse accadere qualcosa. Per fortuna la situazione è sotto controllo e non si registrano pericoli evidenti.

L’appello

Con l’arrivo della stagione delle piogge l’appello è rivolto nuovamente agli amministratori locali affinché agiscano in maniera più repentina per la sistemazione e messa in sicurezza del territorio, evitando così ulteriori pericoli in futuro.