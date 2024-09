Agropoli, festeggiamenti in onore di San Francesco: presentati i “semi di speranza”

Momenti di riflessione e formazione hanno accompagnato la giornata del 26 settembre per la manifestazione Giornata per la salvaguardia del creato “Semi di speranza” iniziata con la marcia per la Salvaguardia del Creato, promossa dalle Parrocchie “Ss. Pietro e Paolo” e “S. Antonio”, in collaborazione con ASD Lilium, AGESCI, Libera, Legambiente, Rotaract Paestum, Azione Cattolica “V. Bachelet”, Croce Rossa Italiana, Forum dei Giovani e il Liceo Gatto sez- Classico.

Durante il percorso ci sono state alcune tappe intermedie in cui sono stati presentati i “Semi di speranza”, le esperienze e gli atteggiamenti virtuosi rispetto all’ambiente; la marcia si è poi conclusa presso la Terrazza Francescano con una liturgia della Parola, animata dal gruppo “The Pop Voice”.

Sono stati inoltre piantumati un olivo e una rosa senza spine proveniente dal roseto della Porziuncola.