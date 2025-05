Agropoli: più controlli in centro, la richiesta di commercianti e residenti

I residenti e alcuni commercianti della zona chiedono un incremento della presenza della polizia municipale, soprattutto nelle ore serali, per garantire maggiore sicurezza e ordine nel centro cittadino di Agropoli.

Le segnalazioni

Negli ultimi giorni, infatti, sono stati segnalati episodi di disturbo che hanno coinvolto passanti e danneggiato l’arredo urbano. Un problema frequente è rappresentato da gruppi di ragazzi che giocano a pallone tra Piazza Vittorio Veneto e via Carmine Rossi. Calciando il pallone con forza, hanno rischiato di danneggiare le vetrine dei negozi e di colpire i passanti, costretti a schivare le pallonate. Non solo: anche le fioriere con i fiori appena piantati sono state danneggiate. Ma il problema non si ferma qui. Con il clima mite, il centro si popola di persone in cerca di una passeggiata serale, e tra loro vi sono anche giovani che sfrecciano in bicicletta o monopattino, creando situazioni di pericolo. Episodi che hanno generato rabbia e indignazione, tanto che alcuni cittadini si sono trovati a dover alzare la voce affinché i ragazzi adottassero un comportamento più rispettoso.

“Comportamenti al limite del vandalismo”

“Sarebbe necessario garantire la presenza di una pattuglia nel centro anche nel tardo pomeriggio e la sera, per evitare il ripetersi di comportamenti al limite del vandalismo, che possono mettere a rischio la sicurezza di tutti”, dichiara un residente. A chiedere maggiori controlli sono anche i cittadini del centro storico, in particolare quelli che risiedono nell’ultimo tratto di via Carmine Rossi. Nei fine settimana si registra un fenomeno di parcheggio selvaggio, con giovani che, nonostante le limitazioni alla circolazione, raggiungono il centro storico e parcheggiano in aree riservate ai residenti, occupando persino i marciapiedi di recente costruzione.

“La viabilità del centro andrebbe rivista”

“Abbiamo segnalato il problema, ma la situazione persiste. Spesso siamo costretti a parcheggiare lontano da casa nostra. Basterebbe una maggiore sorveglianza per garantire il rispetto dei divieti”, afferma un abitante della zona. Un altro nodo critico è rappresentato dal varco elettronico imposto su via Landolfi, che crea difficoltà non solo ai residenti, ma anche a chi desidera recarsi a messa.

“La viabilità del centro storico andrebbe rivista. Non siamo contrari alla movida, che ha portato nuova vita al borgo antico, ma sarebbe necessaria una regolamentazione che tuteli anche i residenti”. La richiesta è unanime: maggiore controllo e sorveglianza per garantire un centro vivibile e sicuro, soprattutto nei mesi di maggiore affluenza.