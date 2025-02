Agropoli: dal 24 febbraio nuova viabilità in Piazza della Repubblica

Da lunedì 24 febbraio partirà, in via sperimentale, la modifica alla viabilità in Piazza della Repubblica in orario di entrata ed uscita degli alunni della scuola primaria “Gino Landolfi” e la scuola dell’infanzia “Centro Scuola dell’infanzia”.

L’iniziativa

La decisione dell’Amministrazione comunale rientra in un ampio programma di gestione della viabilità, al fine di rendere più sicura la circolazione nel territorio. Tale modifica sarà attiva fino all’inizio dei lavori di pavimentazione dell’incrocio di piazza V. Veneto, viale Europa e viale Pio X, previsti in primavera. La soluzione prospettata consentirà agli alunni della scuola primaria “Landolfi” di scendere in sicurezza dallo scuolabus e dai veicoli dei genitori, evitando gli ingorghi che si creano sistematicamente dinanzi la sede comunale, e l’ingresso in sicurezza dei bambini che frequentano la scuola primaria “Centro Scuola dell’infanzia” che attualmente accedono da viale Europa.

“Si specifica che l’accesso all’APU verrà consentito solo durante gli orari di entrata e di uscita degli alunni mentre nel restante tempo rimane invariato il divieto di transito nell’isola pedonale”, fanno sapere da palazzo di città.

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, dichiara: «Intendiamo risolvere le problematiche legate alla sosta selvaggia delle auto e il conseguente congestionamento del traffico che potrebbe mettere in pericolo l’incolumità dei bambini. L’operato della Polizia Locale, coordinata dal comandante il maggiore Antonio Rinaldi, mira a tutelare la sicurezza di tutti, riducendo i disagi causati dal traffico, per questo ci aspettiamo la massima collaborazione da parte dei cittadini anche in questa fase sperimentale».