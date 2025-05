Atto vandalico contro la sede CGIL a Salerno

Atto vandalico contro la sede della CGIL di via Crispi a Salerno. Ignoti con dello spray rosso, hanno scritto sulla saracinesca “servi nazisti”, disegnando simboli riconducibili a gruppi No Vax e neofascisti.

Le reazioni

“Non possiamo più considerare questi episodi come isolati. Siamo di fronte a una strategia di intimidazione contro il sindacato, che trova linfa in rigurgiti autoritari e negazionisti. Ma noi non arretreremo. Continueremo, con ancora più forza, a stare dalla parte dei pensionati, dei lavoratori, delle persone più deboli, delle comunità”. A dirlo Franco Tavella, segretario dello SPI CGIL Napoli e Campania.

Un gesto che segue, a poco più di un anno di distanza, quanto già accaduto presso la sede del Patronato Inca CGIL di Corso Garibaldi, sempre a Salerno, anch’essa presa di mira da scritte inneggianti alla propaganda antivaccinista.

“La CGIL non si farà intimidire – ha precisato con determinazione Antonio Apadula, segretario generale della CGIL Salerno –. Presenteremo immediata denuncia e chiederemo l’accesso alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per smascherare questi facinorosi”.