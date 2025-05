“Equinozio d’Autunno”: musica, arte e riflessione sui passaggi a partire da luglio

Dal 2006, Equinozio d’Autunno si configura come un evento di spicco nel panorama culturale, intrecciando musica, arte e cultura attorno al tema centrale dei passaggi e delle trasformazioni. La manifestazione si radica concettualmente nei luoghi che hanno fatto da sfondo a rivoluzioni spirituali, sociali e antropologiche, con l’obiettivo di comprenderle e narrarle.

Il prestigio degli ospiti nel corso delle edizioni

Il Festival ha ospitato negli anni figure di primissimo piano della scena artistico-musicale nazionale e internazionale, tra cui Goran Bregovic, Fiorella Mannoia, Patti Smith, Francesco De Gregori, Vinicio Capossela, Daniele Silvestri e tanti altri.

L’edizione 2025: un programma in evoluzione sotto la direzione di Don Gianni Citro

La rassegna continua la sua ricerca di significato e di approfondimento, analizzando le sofferenze derivanti da contraddizioni politiche e sociali e il ruolo cruciale dell’arte nella vita. Questo percorso si ispira alla storia del “Pintor” José Ortega, figura chiave per comprendere l’essenza di Equinozio d’Autunno, sotto la direzione artistica di Don Gianni Citro.

Anteprima estiva e appuntamenti di settembre a Scario e Bosco

Quest’anno, il festival prenderà il via con un’attesa anteprima il 19 luglio a Scario, con l’esibizione di The Originale Blues Brothers Band. Il cuore della manifestazione si svolgerà a settembre, a partire dall’11 settembre con il concerto de La Rappresentante di Lista sempre a Scario. Il 13 settembre, Tullio De Piscopo si esibirà a Bosco. La kermesse si concluderà domenica 14 settembre con la performance di Enrico Ruggeri. L’organizzazione, guidata dal direttore artistico Don Gianni Citro, è attualmente al lavoro per completare il programma, con particolare attenzione alla data del 12 settembre a Scario.

Il motto di quest’anno è Abbi cura di te, un messaggio universale di speranza, pace e rispetto per la vita.