La presentazione del libro “La Luna al suo comando” in tour nel Golfo di Policastro. Prima tappa, San Giovanni a Piro

Si apre il ciclo di eventi dedicati alla presentazione del libro La Luna al Suo Comando, scritto dalla giornalista Lorella Beretta e che racconta la straordinaria storia di Felice Magliano, internato militare italiano durante la Seconda Guerra Mondiale. Un percorso di memoria, identità e resistenza che attraverserà scuole, piazze e luoghi della cultura del Cilento.

Prima tappa a San Giovanni a Piro

Il primo incontro si terrà il 9 maggio 2025 alle ore 19.00 in Piazza Teodoro Gaza a San Giovanni a Piro, alla presenza dell’autrice. Interverranno il sindaco Ferdinando Palazzo, esponenti della cultura, del sindacato e rappresentanti della società civile.

Il tour proseguirà sabato 10 maggio alle 19 a Bottega Jepis a Caselle in Pittari, per un dialogo aperto alla comunità e lunedì 12 maggio alle ore 10.30 presso l’ex edificio scolastico elementare di San Giovanni a Piro, in Piazza Giovanni Paolo II, con un incontro riservato alle scuole del territorio.

Seguirà la mattina del 13 maggio alle ore 10.30 nell’Istituto Omnicomprensivo di Torre Orsaia (Liceo delle Scienze Umane).

Elemento centrale dell’iniziativa è l’accordo tra la Fondazione Pietro De Luca e il nipote di Felice Magliano, Sandro Paladino, finalizzato alla donazione di 55 copie del volume agli istituti scolastici: 30 andranno all’Istituto Teodoro Gaza e 25 al Liceo delle Scienze Umane di Torre Orsaia.

Tra storia e memoria

Un gesto concreto per rafforzare la memoria storica tra i giovani e stimolare la riflessione sui valori democratici. La presentazione sarà arricchita da una mostra di documenti storici e personali; testimonianze preziose della vita di Felice Magliano, custodite con cura dalla sua famiglia.

In tutti gli appuntamenti sarà presente l’autrice Lorella Beretta, che con questo libro restituisce voce e dignità a una generazione dimenticata, e contribuisce al dovere della memoria collettiva.

Prefazione di Liliana Segre

L’opera è pubblicata da Castelvecchi editore ed è il primo volume della nuova collana Papaveri Rossi, ideata e curata da Daniela Padoan. Il libro ha la prefazione di Liliana Segre con una nota introduttiva di Gianfranco Pagliarulo.Un’occasione imperdibile per ascoltare, riflettere e ricordare.