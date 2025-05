Capaccio Paestum, la denuncia di una turista: “Troppi furti sul litorale, sembra il Far West”

Una storia a lieto fine, quella di una giovane donna che aveva deciso di trascorrere qualche ora in località Laura di Capaccio Paestum, nei pressi del lungomare, ma che si è vista privata del suo borsello. Il borsello è stato rubato dall’auto in sosta, ma per fortuna è stato ritrovato da un’altra passante che lo ha consegnato ai Carabinieri della locale stazione.

La denuncia della turista

“Vorrei ringraziare con tutto il cuore la ragazza che intorno alle 12.30 di oggi ha riportato il borsello in caserma. Mi era stato rubato stamattina dall’auto sul lungomare della Laura a Capaccio Paestum. Per quanto riguarda il furto subito, non ho parole, ormai il litorale è diventato un Far West” ha fatto sapere la donna.

Furti sul litorale: una storia che si ripete

Sono sempre più frequenti i furti sul litorale capaccese, ancora una volta ad essere presa di mira è stata una delle auto parcheggiate, è allarme tra i turisti e i residenti che continuano a chiedere maggiori controlli, controlli già intensificati da parte delle Forze dell’Ordine e che saranno ulteriormente incrementati durante il periodo estivo quando la zona sarà ancora più affollata.